Президент Володимир Зеленський має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю.

"Я поставив задачу, і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на воєнний час, я думаю, це допоможе.

Чи підтримає це законодавець, не знаю, але я точно запропоную. Тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Дуже важливо не перекручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі".

Відповідаючи на питання, чи може бути прирівняно корупцію до держзради до закінчення війни чи війна закінчиться швидше, Зеленський сказав: "Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась швидше. Але це точно для того, щоб відповідний інструмент було задіяно якомога швидше. Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень. Далі гра на боці парламенту вже".

За словами Зеленського, таке прирівняння буде дуже серйозним інструментом, "щоб навіть не думали".

"Але це не розстріл, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина повинна бути за гратами", - пояснив він.

При цьому, відповідаючи на питання про боротьбу з корупцією, президент відзначив, що в нього "немає дуже багато часу на те, щоб займатись деталями, бо є дійсно дрібниці".

"Якщо ти хочеш побороти місцеву бруківку, то я не можу боротися з бруківкою кожного міста", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що в лютому-березні 2022 року в Україні "була боротьба з виживання, за те, щоб у нас була Україна".

"Я на все, що відбувалося в березні, дивлюся з сумнівом. Бо коли держава каже роздавати зброю всім – це поза законом було. Деякі речі поза законом. Але є закон сучасного часу", - сказав він, додавши, що "березень – дуже складний місяць, я б на це звертав особливу увагу".

На питання, чи готовий він почати боротьбу з корупцією зі своєї команди, президент сказав: "У мене немає своїх чи не своїх. Є чесна людина або нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна, я звільняю таких людей. Я не бачу в цьому сьогодні в мене питання. В мене таких внутрішніх питань нема. Я зосереджений на інших речах. Тому я заспокоєний. Для мене найголовніше – обрати системне рішення. Тоді мені легше впроваджувати ті чи інші політики. Я для себе це вирішив".