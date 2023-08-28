Президент Володимир Зеленський вважає, що коли Сили оборони вийдуть на адмінмежу з окупованим Кримом, можна буде "дотиснути демілітаризацію Росії" в Криму політичним шляхом.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Наталії Мосейчук, показаному в ефірі телемарафону.

Ведуча попросила президента прокоментувати фразу, сказану на саміті Кримської платформи 23 серпня про те, що він не впевнений, що ми вправі сьогодні говорити про військову деокупацію Криму публічно.

"Менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було б краще. Я думаю, перш за все, про тих, хто це буде виконувати".

При цьому президент із посмішкою зазначив, що голова ГУР Кирило Буданов "робить іноді відрядження" до окупованого Криму.