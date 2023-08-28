Міністр охорони довкілля України Руслан Стрілець зазначив, що сума збитків, завданих навколишньому середовищу України за час повномасштабного вторгнення з 2022 року, зросла вп'ятеро - з 13,2 млрд грн до 2 трлн грн у 2023 році, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України в неділю.

"Травень 2022-го. Вигнання окупантів із Київщини. Перші цифри, які ми озвучили після повномасштабного вторгнення, - 13,2 млрд гривень. Серпень 2022 року - сума збитків становить 395 млрд гривень. Грудень 2022 року. Позаду - деокупація Харківщини, звільнення Херсона, тривають масові ракетні атаки. Майже 1,5 трлн гривень шкоди навколишньому середовищу. Серпень 2023 року. Є актуалізовані дані в розмірі 2 трлн гривень. Триває робота з обчислення збитків за кейсом Каховської ГЕС", - повідомляє пресслужба.

У відомстві зазначили, що це далеко не остаточні цифри, сума збитків зростає щодня, повна картина буде зрозуміла після деокупації всієї території України.