Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести вибори протягом року, але бачить багато для цього перешкод.

Як президент розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук, він проводив зустріч у Києві з американським сенатором Ліндсі Гремом, який заявив, що, на його думку, вибори в Україні мають відбутися у 2024 році.

"Моя відповідь дуже проста. І Ліндсі був нею дуже задоволений. Якщо наш парламентарій готовий, то чому ні? Тому що тоді нам потрібні зміни до законодавства, до виборчого кодексу. Зробити це швидко. Раз. Якщо, як я сказав йому, ви готові мені дати 5 мільярдів, тому що я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів, а мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів у звичайний час. У воєнний я не знаю, що це за сума. Тому я йому сказав, якщо США разом із Європою дадуть нам фінансову підтримку - а, вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори теж не буду. І це передбачено законодавством", - заявив Зеленський.

"Але якщо ви (США і ЄС - ІФ-У) мені надасте цю фінансову підтримку, якщо парламентарії зрозуміють, що нам це потрібно зробити, то давайте тоді міняти законодавство швидко. І найголовніше - давайте ризикувати тоді разом. Як? Спостерігачі мають бути в окопах. Я йому сказав, що ми повинні з вами відправити спостерігачів, щоб у нас були вибори для себе і для всього світу легітимними. І це абсолютно справедливо", - додав він, пише "Інтерфакс-Україна".

Своєю чергою, за словами глави держави, Ліндсі зауважив, що "такі зауваження дуже адекватні та справедливі".

Як зазначив Зеленський, він був проти проведення виборів у зв'язку з відсутністю необхідної інфраструктури для голосування для тих, хто виїхав з України у зв'язку з війною, і для військових, які перебувають на фронті.

Також, за словами президента, він би не хотів зараз фантазувати щодо того, щоб "ми жили б без виборів три, п'ять, сім років".

"Я не хочу, щоб стосовно влади було уявлення, що вони за щось тримаються. Я ні за що не тримаюся, я б хотів провести вибори. Чесно, мені б хотілося це зробити протягом року", - сказав президент.

Як повідомляє пресслужба президента, у своєму інтерв'ю він також наголосив, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише в разі забезпечення можливості реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема військовослужбовців і вимушених переселенців за кордоном, і за умови забезпечення фінансування та присутності іноземних спостерігачів на виборчих дільницях на передовій.

"Для нас потрібен кожен голос. Ми не зможемо для самих себе сказати, що це дуже демократично проведено. Нам потрібен легітимний вибір. Щоб цей вибір був зроблений суспільством. Щоб це не роз'єднало наших людей. Щоб військові могли проголосувати. Вони захищають сьогодні цю демократію, і не дати їм цієї можливості через війну - це нечесно", - сказав глава держави.