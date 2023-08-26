Владельцем торгово-развлекательного центра Respublika Park в Киеве является австрийская компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH. Эта компания входит в состав T&F Group, диверсифицированной группы компаний семьи Толстуновых, которые уже несколько поколений проживают в Австрии. Важной фигурой в управлении компанией Trafin является Василий Толстунов, занимающий позицию управляющего директора.

С момента своего основания в 2013 году, компания Trafin проявила себя как инновационный и ведущий игрок в сфере недвижимости и инвестиций. Этот комплексный подход сделал ее ключевым участником рынка, способным привносить мировые тренды и отвечать на вызовы современного мира ритейла.

ТРЦ Respublika Park: от идеи до реализации

Ранее ТРЦ Respublika Park вызывал большой интерес как один из самых долгожданных проектов в украинской торговой недвижимости. Смена собственника поспособствовала полному возрождению комплекса. Именно компания Trafin привела его к успеху, открывая новые перспективы для развития и процветания.

В ноябре 2020 года Торгово-развлекательный центр Respublika Park получил новое руководство. На этот пост была назначена профессионал в области коммерческой недвижимости Юлия Счастливая.

ТРЦ Respublika Park: будущее шоппинга и развлечений

В результате успешной реализации амбициозной стратегии нового владельца, ТРЦ Республика Парк стал воплощением качественных развлечений и шопинга в Украине. С приходом нового акционера, в концепцию центра были внесены значимые изменения, которые сыграли ключевую роль в его трансформации. Одним из таких изменений стало адаптированное название - Respublika Park, которое отражало новый формат и философию развития комплекса.

Успешным этапом перезапуска стал инновационный digital-парк Neopolis, созданный в партнерстве с мировым лидером в области indoor-развлечений – бельгийской компанией KCC. Расположенный на площади в 10 000 квадратных метров, этот парк предлагает более 30 разнообразных аттракционов, охватывающих широкий спектр интересов и возрастов. Неополис стал воплощением современных технологий и креативных идей, превращаясь в уникальное место для веселого времяпровождения.

Respublika Park – это не только место для шопинга и развлечений, это целый мир внутри города. Просторы этого уникального комплекса охватывают общую площадь в 300 000 квадратных метров, из которых 135 000 квадратных метров представляют арендуемую площадь. Расположенный по адресу ул. Кольцевая дорога, 1, Respublika Park стал инновационным хабом, предлагающим широкий спектр привлекательных возможностей для развлечений, шопинга и приятного времяпровождения.

Среди главных изюминок этого проекта следует выделить уникальное общественное пространство "Оазис", на площади в 2000 квадратных метров, с чудесным парком растений. Это место создает атмосферу гармонии и позволяет посетителям насладиться спокойным отдыхом. Инновационный digital-парк развлечений Neopolis, мощная аэродинамическая труба, высотой около 20 метров, и обширный ассортимент магазинов и ресторанов делают Respublika Park настоящим центром невероятных впечатлений и эмоций в Киеве.

Компания Trafin, выступающая в роли акционера Respublika Park, впечатляет своим инновационным подходом и способностью создавать проекты, которые становятся неразрывной частью современных городских пространств. Их инвестиционная стратегия направлена на создание мест, где переплетаются торговля, развлечения и культурные события, что в результате формирует новые возможности для развития городской среды и привлекает множество посетителей ежедневно.