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Чиновники в уряді США думають, що літак, на борту якого міг бути Євгеній Пригожин й інші керівники "ПВК Вагнер", ймовірно збила ракета, пущена з території РФ.

Про це пише Reuters з посиланням на американських посадовців, які спілкувались на умовах анонімності, пише "Європейська правда"

За словами двох співрозмовників агентства, США схильні вважати, що літак з ватажками ПВК "Вагнер" збила ракета "земля-повітря", запущена з російської території. 

Вони наголосили, що це попередні припущення і ситуацію продовжують аналізувати.
ForUm

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