Ім'я та прізвище ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є у списку пасажирів літака Embraer, який зазнав катастрофи у Тверській області ввечері в середу.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на Росавіацію.

Раніше пресслужба МНС РФ повідомила, що приватний літак Embraer Legacy зазнав аварії поблизу населеного пункту Куженкіно у Тверській області, попередньо 10 осіб, які були на борту, загинули.

"У Тверській області, поблизу населеного пункту Куженкіно сталося падіння приватного літака Embraer Legacy... На борту перебували 10 осіб, із них три члени екіпажу. За попередньою інформацією, всі, хто перебував на борту, загинули", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що приватний літак здійснював рейс Москва - Санкт-Петербург.