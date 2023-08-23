також у роздiлiПолiтика
The New York Times: ЗСУ має змінити тактику контрнаступу
Данія розпочала навчання вісьмох українських пілотів
Глобальний саміт Формули миру може пройти у Франції
Кабмін змінив порядок надання статусу учасника бойових дій
Боррель підтвердив підготовку зустрічі щодо миру в Україні
Ердоган планує поговорити з Путіним про зерно у вересні
Греція підтримала набуття Україною членства в НАТО
ЦАХАЛ встревожили утечки современного западного оружия из Украины в Иран, - СМИ
Нові подробиці підриву Кримського мосту: «Надскладна операція, яка вплинула на хід війни»
The Economist: Україна змінила плани контрнаступу
Зеленський розповів, на що готовий обміняти членство в НАТО
Зеленський домовився з прем'єр-міністром Нідерландів про кількість літаків F-16 для України
Україна запропонувала румунам скористатись українськими газовими сховищами
Зеленський розповів про підготовку до Дня незалежності
The Washington Post: Американська розвідка не вірить в досягнення мети українським контрнаступом
Тесть нардепа Железняка працював на російського олігарха, який продав Медведчуку нафтовий завод під Ростовом
Перше судно, що вийшло без "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу
Зеленський планує восени провести Форум оборонних індустрій

Радник Байдена Джейк Салліван не погоджується з твердженням, що війна в Україні нібито зайшла в глухий кут.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters

За словами Саллівана, у США від початку чітко усвідомлювали, що поле бою в Україні є дуже динамічним: "з обох боків відбуваються атаки й оборона в багатьох місцях уздовж дуже протяжної лінії фронту".

"Ми бачимо, що вона (Україна. – Ред.) продовжує захоплювати території на методичній, систематичній основі", – додав він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0