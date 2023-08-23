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Кабінет Міністрів України подовжив дію спеціального зобов'язання, в рамках якого НАК "Нафтогаз України" продовжить реалізовувати природний газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною 7,4 тис. грн/куб. м до 15 квітня 2024 року.

"Також забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. Це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло", - наводяться в повідомленні слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на урядовому порталі.
ForUm

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