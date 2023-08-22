Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко заявляє, що наразі випадки, коли дорослі чоловіки вступають до вишів, не набули масового характеру.

"Юнаків абітурієнтів у нас наразі дуже велика кількість. Відповідно до чинного законодавства, студенти вишів не підлягають мобілізації, їх ніхто не може призвати в армію", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За його словами, випадки, коли на рівні магістратури до вишів вступають чоловіки віком 35 років, не набули масового характеру, і є поодинокими.

"Захист батьківщини є конституційним обов'язком кожного громадянина, і кожен громадянин відповідно до своїх моральних якостей робить вибір, що він хоче від цього життя. Тому це на розсуд громадянина. Законодавець надав таку можливість (вступити до вишу і не бути мобілізованим на час навчання - ред.), а хто і як нею користується - це вже на його розсуд", - додав заступник міністра.