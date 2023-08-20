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Кількість постраждалих унаслідок російського удару балістичною ракетою по Чернігову зросла до 156. Рятувальну операцію завершили.

Про це написав заступни керівника ОП Олексій Кулеба у Telegram

"Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих".

Загалом внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.

Наразі працюють комісії щодо виплати компенсацій.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 148 постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову.
ForUm

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