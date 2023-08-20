Кількість постраждалих унаслідок російського удару балістичною ракетою по Чернігову зросла до 156. Рятувальну операцію завершили.
Про це написав заступни керівника ОП Олексій Кулеба у Telegram.
"Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих".
Загалом внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.
Наразі працюють комісії щодо виплати компенсацій.
Що передувало: Раніше повідомлялося про 148 постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову.
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