Багато українців, чиї домівки зруйновані війною, продовжують отримувати рахунки за комуналку. Навіть, якщо освітлювати та обігрівати вже нема чого, і у напіврозвалених стінах ніхто не проживає.

Свої домівки вимушено покинули більше десяти мільйонів українців. Дехто став внутрішнім переселенцем, і кочує в межах України, а дехто - поїхав закордон.

Величезна кількість домівок у прифронтових містах і селах та на деокупованих територіях були пошкоджені або й вщент зруйновані російськими снарядами. Проте, навіть у такому випадку подекуди комунальники примудряються виписувати людям, які втратили майже все, рахунки за комунальні послуги.

"Виїхали з квартири ще в березні минулого року, потім у наш дім влучила ракета. Але мені і досі на пошту приходять платіжки. Я в Польщі і не знаю, як зупинити накопичення цих боргів", - пише Ірина з Запоріжжя в Facebook.

"У нашу панельку прилетіла ракета, і квартира вигоріла вщент, жити там ми, звичайно, не можемо. Але я все одно маю платити ЖЕКу за прибудинкову територію, вивіз сміття, а взимку, виходить, ще й за опалення. Як так?", - дивується в соціальних мережах мешканка Дніпра Оксана.

Скріншот Facebook

УНІАН поспілкувався з представниками енергетичних компаній та експертами, щоб з’ясувати, як громадянам відкараскатись від "листів щастя" та не накопичувати борги за послуги, що фактично не надаються.

Газу немає, а платіжка є

Найскладніша ситуація із нарахуваннями за газ.

Виявляється, почасти, навіть руйнування будинку не є вагомою причиною для того, аби газовики припинили нараховувати громадянам платежі за блакитне паливо, яке навіть фізично не могло бути спожите! А для того, щоб списати накопичені борги, нерідко необхідна фізична присутність нещасного власника знищеного помешкання, який має довести облгазу, що сплачувати вже немає за що. А що робити, якщо людина евакуювалася за межі України?

"Закрити справи в Ірпені мені не вдалося (припинити нарахування комуналки), бо я не маю акту огляду зруйнованого майна (висновок поліції їм не підходить). Акту не маю, бо подати заяву на огляд можна було тільки особисто в міськраду. Я подала ось лише зараз, але огляд тепер робить не міськрада, а волонтери чи якийсь фонд. А волонтери назбирують заявки перш, ніж їхати кудись. Тож коли прийде моя черга - поняття не маю.

Так от, подати акт про руйнацію в облгаз треба особисто. При цьому, це звучало: "Ну, у ваших же інтересах закрити це питання, тому летіть з Америки сюди"... Ага, 1,5 тисяч доларів (на квитки – УНІАН) плюс 6-8 днів на дорогу, щоб занести довідку. На моє: "Так що ж робити?" - відповіли, що знімуть борг, коли повернуся, якщо не хочу "кататися"", - написала власниця будинку в Ірпені, що наразі проживає у США, Анастасія Мельниченко у мережі Facebook.

Скріншот Facebook

Варто нагадати, що українці щомісячно отримують дві платіжки за блакитне паливо: одну за газ, як товар, а другу – за його транспортування, від облгазу. Відповідно до нормативів, українці передають показники лічильника місцевим газорозподільчим компаніям (в народі їх називають облгазами), а вони, у свою чергу, надають дані про споживання постачальникам.

Тобто, для того, щоб отримувати правильні платіжки за газ і його транспортування, дуже важливо вчасно і коректно передавати дані газового приладу обліку своєму облгазу.

Юрист в енергетичній сфері Олег Бакулін розказав УНІАН, що якщо будинок зруйнований, оператор газорозподільчих мереж ( ГРМ) точно про це знає, і повинен повідомити про це постачальника, щоб той також не нарахував клієнту гроші за газ. Проте, враховуючи недобросовісність деяких операторів, громадянину, який опинився у цій складній ситуації, треба отримати довідку (зазвичай, має підійти документ від ДСНС або Нацполіції, які оглядають місце трагедії) про те, що будівля дійсно зруйнована. Та надати її газопостачальній компанії.

"Якщо оператор ГРМ добросовісний, то він знає, що в цьому будинку немає газопостачання тому, що він його припинив і фізично заглушив трубу. Оператор знає, що людина не споживає. Але для того, щоб потім не було суперечок з цього питання, споживачу все ж потрібно отримати документальне підтвердження про це. Це можна зробити через листування, через довірену особу", - пояснив експерт.

За його словами, насправді, особиста присутність особи не вимагається: газовикам можна відправити документ фізичним поштовим листом або електронним листом із використанням цифрового підпису. Втім, як бачимо, цей механізм працює не завжди.

Якщо ж будинок цілий, а його мешканець просто виїхав, йому все одно доведеться платити операторам ГРМ за розподіл газу. Але інше питання - по оплаті за газ, як товар, адже фактично він не споживається.

Бакулін попередив, що набагато легше буде списати борги за газ, якщо в квартирі чи будинку встановлений лічильник. Бо в будь-який час, передавши фактичні показники приладу, можна буде зробити перерахунок і ліквідувати накопичений борг.

Зовсім інша ситуація, якщо лічильника немає, і компанія продовжує нараховувати платежі за газ та його транспортування за звичайними нормами, розрахованими на конкретну оселю. Тоді такий споживач має довести, що не проживав за цією адресою у період нарахувань. Зробити це можна так само - за допомогою довідки.

Нарахування за світло можна зупинити

Що ж стосується платежів за електроенергію, комунальники запевняють, що з цим ситуація простіша, адже зазвичай енергетичні компанії отримують інформацію про те, що той чи інший будинок було пошкоджено або зруйновано.

Так, зокрема, виконуючий обов’язки генерального директора "Миколаївобленерго" Вадим Данилків, розказав УНІАН, що його компанія, яка здійснює розподіл електроенергії у прифронтовому регіоні, не нараховує людям, чиї домівки постраждали, жодних платежів – допоки люди самостійно не звернуться та не попросять їх наново підключити до мережі.

"Там, де будинки пошкоджені, люди індивідуально звертаються, і ми заживлюємо їх на підставі заяв. Вважаю таку практику справедливою та такою, що відповідає викликам часу і не наражає на небезпеку. Якщо ж людина виїхала за кордон, вона може передавати одні й ті ж показники, зафіксовані на момент виїзду – бо ж вона не споживає електроенергію", - сказав він.

У інших регіонах енергетики також божаться, що роблять усе можливе для відслідковування актуальної інформації про місця руйнувань, використовуючи для цього різні канали: від безпосередньо споживачів, органів місцевого самоврядування, ДСНС, постачальників електричної енергії.

Якщо ж людина, чия домівка постраждала, продовжує отримувати рахунки за електроенергію, в компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі" запевняють, що це можна вирішити.

"Якщо у споживача, на жаль, пошкоджене домогосподарство, і все ще проводяться нарахування, з великою ймовірністю нашим співробітникам неможливо було ідентифікувати пошкодження через відсутність доступу до об’єкту. Або не було даних від влади, чи сам споживач до нас не звертався з відповідною інформацією", - пояснили УНІАН в прес-службі компанії.

При цьому, енергетики наголошують, що якщо споживач мав накопичену заборгованість до моменту трагедії, її все одно доведеться сплатити. Адже обсяги раніше спожитої електроенергії не можуть бути списані законодавчо.

Будь-які платіжки – будь-то за світло, газ чи воду - формуються на основі показників лічильника. Побутові споживачі протягом перших трьох днів місяця, що настає за розрахунковим, зобов'язані передавати отримані цифри спожитої електроенергії до обслуговуючої компанії, якщо, звичайно, не встановлена автоматична передача даних.

Якщо цього не відбувається (у випадку, якщо енергетики не знають, що будинок був пошкоджений, або домівка лишилася ціла, але людина, яка в ній проживає, наприклад, мігрувала за кордон, і послугами не користується), то обленерго все одно виставить споживачу рахунок із приблизними обсягами споживання, яке, за їхніми підрахунками, відбувалося б за нормальних умов. Тож українці, які виїхали, у будь-якому випадку мають щомісячно передавати показники лічильників, зафіксовані до моменту їхнього від’їзду, щоб не опинись в боргах.

"Навіть, якщо клієнт вимушений був тимчасово залишити своє житло, та, відповідно, не використовує електроенергію — обов’язково потрібно дублювати попередній показ. Передавати актуальні дані лічильників слід в період з останніх 2 днів поточного місяця до 3-го числа наступного", - пояснила компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі" читачам агентства УНІАН.

Як не залізти в борги

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі УНІАН розповів, що у разі, якщо будинок зруйнований, а платіжки й досі приходять, алгоритм дій майже по усім видам комунальних послуг (газ, вода, електроенергія) однаковий.

Якщо людина виїхала, то, в першу чергу, вона має взяти довідку, яка підтверджуватиме її перебування в іншому місці. По-друге, потрібно взяти довідку в органах місцевого самоврядування (за словами Попенко, це можна зробити онлайн) про те, що в період нарахувань людина була в евакуації і, відповідно, не споживала комунальні послуги.

Проте, як бачимо, на практиці онлайн - не завжди працює. А це відвертий провал діджиталізації державних послуг, якою так хизуються чиновники.

"Усі отримані довідки треба скласти докупи, і їхні копії разом із заявою про перерахунок направити надавачам комунальних та енергетичних послуг", - пояснює Попенко.

Але ж який це головний біль і бюрократія!

Очевидно, що коли мова йде про таку чутливу тему, як руйнування житла та вимушена евакуація, людям, які й без того переживають доволі травматичний досвід, не потрібно створювати додаткові кола пекла, які необхідно пройти, аби щось комусь довести. Послуги мають бути зручними. Дивно, що за півтора року повномасштабної війни держава так і не спромоглася їх автоматизувати.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко додав, що наведений вище механізм не діятиме із послугами з обслуговування будинку, які надають ОСББ та житлово-будівельний кооператив.

"Обслуговування будинку проходить незалежно від того, чи проживає там людина, чи ні. Ця послуга не відміняється", - додав експерт.

Навіть, якщо в багатоквартирному будинку уламками ракети було вщент зруйновано одне помешкання, і проживати в ньому неможливо, його власники все одно повинні платити домоуправлінцям, бо загальне обслуговування і прибирання всього будинку продовжується. Мабуть, на законодавчому рівні у цьому випадку варто було б попіклуватися про якусь знижку для власників знищеної квартири. Та наші депутати, на жаль, наразі більше переймаються проблемою декриміналізації порнографії.

Втім, інші платежі все ж можна відмінити, хоч для цього і доведеться попотіти. Шкода, що люди, які опинилися у значно гірших обставинах за інших, для доведення своєї правоти вимушені стикатися із додатковим клопотом та бюрократичними перепонами. Хочеться сподіватися, що рано чи пізно, голосно розрекламована діджиталізяція таки добереться до надавачів комунальних послуг.

А поки українцям, які не хочуть переплачувати за світло, газ та воду (особливо, якщо вони цими послугами фактично не користуються), варто виділити час на збір довідок та листуванням з постачальниками. Якщо комунальники, попри усе, вимагатимуть від вас особистої присутності, варто звернутися за допомогою до юриста, який підкаже, як правильно будувати комунікацію із бабусями, які не розуміють, що електронний підпис прирівнюється до звичайного. В іншому випадку, особливо, якщо немає лічильників, буде вкрай складно оскаржити нараховані з повітря борги. Можливо, доведеться йти до суду.

Ганна Бредіхіна