По оценкам экспертов в первом полугодии 2023 г украинский рынок новых электрокаров из Китая вырос примерно на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И судя по всему, электромобиль становится не роскошью, а средством передвижения.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с полномасштабным российским вторжением, в Украине наблюдается повышенный спрос на новые электрокары. И даже ставятся рекорды. Так, например, в первом квартале 2023 парк нового углеродно-нейтрального транспорта пополнился 2293 электромобилями, что составляет 17,8% общего рынка. Для сравнения: в 1 квартале 2022 года украинцы купили всего 553 авто на электрической тяге (4,7% общего авторынка).

Среди причин позитивной динамики роста продаж машин, работающих на безопасной энергии (NEV), эксперты называют основные три:

Подорожание топлива в Украине. Снижение стоимости самых востребованных моделей электрокаров. Улучшение качественных показателей китайских автомобилей на электротяге.



ТОП-5 моделей электрокаров, заслуживающих вашего внимания

В ТОП-5 моделей по числу новых регистраций в Украине за 2023 год вошли:

Volkswagen ID.4 – первый электрический кроссовер в линейке VW, созданный на базе MEB (батарея расположена в полу автомобиля). Лидер по количеству продаж в Украине. За первое полугодие было зарегистрировано 899 новых машин. В базовой комплектации Volkswagen ID.4 будет стоить от $27100. Для предзаказа авто доступно в 5 вариантах комплектации и 6 цветах (серый, красный, полярный белый, жемчужно-белый, золотой, синий). Электромобиль оснащен батареей емкостью 55,7 кВт∙ч и имеет большой запас хода – 425 км на одной зарядке. Dongfeng Nano Box – компактный бюджетный кроссовер с передним приводом в базовой комплектации обойдется покупателю $14200. Оснащен батареей емкостью 16 кВт∙ч с небольшим по сегодняшним меркам запасом хода – 201 км. Разгоняется машина до 100 км за 7 секунд. Максимальная скорость – 100 км/час. Всего было завезено в Украину 497 таких электрокаров. Honda M-NV – третий по популярности электромобиль в нашей стране, произведенный совместно Honda и Dongfeng. Всего в этом году было завезено 497 единиц. Кроссовер отличается спортивным внешним видом и качественной отделкой. Оснащен мощной батареей емкостью 58,7 кВт∙ч, на которой можно проехать до 500 на одном подзаряде. Купить Honda M-NV в базовой комплектации можно сейчас за $26100. Volkswagen ID.6 – элегантный 7-местный электрический внедорожник в базовой комплектации обойдется владельцу в $31400. Авто с задним приводом оснащено аккумулятором 63,2 кВт∙ч з запасом хода 460 км. Развивает скорость до 160 км/час. За этот год украинцами было куплено 168 таких электрокаров. BMW iX – премиальный концепт, созданный на базе энергоэффективной технологии BMW eDrive и полного электропривода. Машина имеет впечатляющую зарядную емкость 76,6 кВт, запас хода 471 км и разгон до 100 км/час за 6 сек. С начала года было завезено 87 новеньких BMW iX. Цена от $87200.

Во 2-3 квартале позитивная динамика на рынке сохраняется и в доказательство этому – все больше украинцев стремятся пересесть на новенький электрокар.

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