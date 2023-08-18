Тесть народного депутата України Ярослава Железняка Володимир Коваль має багаторічні ділові зв’язки з російським олігархом Володимиром Кисловим, який був бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука. Про це пише Народна правда.
З квітня 2013 року Коваль є директором ТОВ «Трейдфілд Україна», яке раніше мало назву ТОВ «Полігрейн Агро» і належало російській компанії «Маслоэкстракционный завод Юг Руси», головний офіс якої базувався у Ростові-на-Дону.
Ця фірма входить до групи компаній «Юг Руси», якою володіє російський аграрний мільярдер, росіянин Сергій Кислов. У 2017 році він входив у ТОП-200 найбагатших людей РФ, а у 2023 — у ТОП-50 росіян з найбільшими доходами від дивідендів. Цей же Кислова був партнером підсанкційних Віктора Медведчука та Тараса Козака у Новошахтинському НПЗ та «ЮГ ЭНЕРГО».
Крім того, з 31 січня 2015 року по 21 травня 2019 року Коваль був головою правління ПАТ «Херсонський КХП». В той час комбінат через кіпрського посередника — WJ Ventures ltd — належав компанії з групи «Юг Руси» росіянина Кислова. У Херсоні Ковалю також опосередковано належить ТОВ «Херсонес».
«Володимир Коваль фактично працював керівником українського бізнесу російського агромагната. Навіть тоді, коли РФ вже почала агресивну війну проти України, — пише Народна правда. — Чи не найбільш цинічним те, що тесть народного депутата, який активно працював (працює?) на росіян, володіє активами у Херсоні, який щодня обстрілюється тими самими росіянами».
Володимир Коваль — батько народної депутатки від партії «Слуга народу» Ольги Коваль. Ярослав Железяк одружився з нею 1 березня 2023 року.
Як повідомляли Схеми, 16 жовтня 2009 року гендиректор холдингу «Юг Русі» Сергій Кислов відкрив у Ростовській області нафтопереробний Новошахтинський завод. У проект інвестували близько 500 млн доларів.
У 2014 році, одразу після закінчення Революції Гідності в Україні, Кислов продав 42% акцій заводу дружинам підсанкційних нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака — Оксані Марченко і Наталії Лавренюк за символічні 40 тисяч доларів. Згодом цей актив став «російською годівницею» Медведчука, яка приносила мільйони доларів на фінансування його політичної діяльності.
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