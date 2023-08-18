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Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів, 24 артсистеми, 3 танки, 12 бронемашин, 4 безпілотники, 27 одиниць авто і спецтехніки, три засоби ППО, інформує Генштаб ЗСУ в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 256 510 (+460) осіб ліквідовано, танків - 4332 (+3) од, бойових броньованих машин - 8410 (+12) од, артилерійських систем - 5193 (+24) од, РСЗВ - 714 (+0) од, засобів ППО - 486 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+2) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4276 (+4), крилаті ракети - 1406 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7658 (+17) од, спеціальна техніка - 783 (+10)", - ідеться в повідомленні.
ForUm

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