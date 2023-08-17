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Заступник директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Андрій Пащук приступив до виконання обов'язків директора БЕБ.

Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Зазначається, що Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року.

"Був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

Наразі в.о. директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених ЗУ "Про Бюро економічної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

У Бюро додали, що попереднього в.о. директора Едуарда Федорова звільнили відповідним наказом БЕБ за згодою сторін 14 серпня 2023 року.
ForUm

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