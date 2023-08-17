Російські загарбники вивезли з Маріупольського порту чергову партію українського зерна обсягом 1,5 тис. тонн, трафік із порту пожвавлюється, повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Сьогодні чергові півтори тисячі тонн українського зерна вийшли з Маріупольського порту. Зараз судно на шляху до каналу. Звісно, знову без ідентифікаторів", - написав він у телеграмі.

За його інформацією, трафік із порту прискорився - протягом трьох діб виходить приблизно одне судно.

"Щоправда, всі судна малої вантажопідйомності, проте тенденція не дуже. Усі судна, судячи з інформації, належать де-факто контрольованому Міноборони "Роскапстрою", - уточнив Андрющенко.