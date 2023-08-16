Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко розкритикував ідею членства України в НАТО за умови відмови її від частини території.

Раніше, як повідомляє данське видання VG, про можливість цього заявив начальник штабу генсека НАТО Єнса Столтенберга в Брюсселі Стіан Єнссен.

"Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території та отримала натомість членство в НАТО", - сказав Єнссен під час групових дебатів в Арендалі у вівторок уранці.

"Розміняти територію на парасольку НАТО? Дивно. Тобто свідомо піти на програш демократії, заохочення глобального злочинця, консервацію російського режиму, знищення міжнародного права й обов’язкове перенесення війни на інші покоління", - написав Подоляк у твіттері.

"Очевидно, що, якщо Путін не зазнає нищівної поразки, політичний режим у Росії не зміниться, а воєнні злочинці не будуть покарані, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії", - вважає він.

За словами Подоляка, "спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир" через, скажімо прямо, тріумф Путіна не принесуть світу мир, але принесуть і ганьбу, і війну".

"Це стосується будь-яких форматів нового "розподілу Європи", зокрема з парасолькою НАТО. То навіщо тоді пропонувати бажаний для Росії сценарій заморожування замість пришвидшення постачання зброї?" - написав він.