також у роздiлiПолiтика
США нададуть Україні додаткові $200 млн на безпеку
Зеленський розповів про виробництво українських безпілотників
Німеччина буде виділяти Україні військової допомоги на €5 млрд щорічно
У ГУР натякнули, що на День Незалежності тривожитись варто росіянам
В Україну після навчання в Британії повертаються морпіхи
Прийнято чергове судове рішення по настоятелю Києво-Печерської лаври
Це наслідки спецоперації СБУ, - експерт про мільярдні втрати РФ на морі
Данілов розповів про можливіть проведення виборів під час війни
Німеччина може скоро оголосити про передання Україні крилатих ракет Taurus
Зеленський мав закриту розмову з воєнним керівництвом Великої Британії
Спільника нардепа Гунька теж заарештували
Білий дім не бачить зменшення підтримки військової допомоги Україні американцями 17
САП завершила розслідування у справі колишнього міністра інфраструктури 12
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги 16
Нардепа Гунька, викритого на хабарі, взяли під варту 18
Кабмін затвердив розмір виплат для військовослужбовців 169
Хасидів закликають не їхати в Україну на Рош га-Шана 19
Шмигаль: Зима буде складною, але маємо вистояти 19

Кабінет міністрів передав до сфери управління Фонду державного майна 25 державних підприємств, якими раніше управляла Національна академія аграрних наук.

Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомляє пресслужба ФДМУ.

У власності цих держпідприємств знаходиться 100 тисяч гектарів землі сільськогосподарського призначення.

Загальна площа державних сільськогосподарських земель, які знаходяться в управлінні ФДМУ, збільшиться з 270 тис га до 370 тис га.

Після набуття чинності нещодавно ухваленого закону щодо запуску прозорої оренди державних с/г земель, ФДМУ планує виставити їх на відкриті аукціони на Prozorro.Продажі. Перші аукціони мають відбутися в 2024 році.

Серед інших підприємств, які Кабінет міністрів передав до сфери управління, – ДП "Нові технології дорожнього будівництва", ДП "Український метановий центр" тощо.

Також уряд визначив ФДМУ уповноваженим органом управління, що здійснює контроль за діяльністю державного об'єднання матеріально-технічних ресурсів "Укрпостачпреса", Української державної корпорації з будівництва метрополітенів і тунелів "Укрметротунельбуд", Української кооперативно-державної корпорації з агропромислового будівництва "Украгропромбуд".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0