Кабінет міністрів передав до сфери управління Фонду державного майна 25 державних підприємств, якими раніше управляла Національна академія аграрних наук.

Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомляє пресслужба ФДМУ.

У власності цих держпідприємств знаходиться 100 тисяч гектарів землі сільськогосподарського призначення.

Загальна площа державних сільськогосподарських земель, які знаходяться в управлінні ФДМУ, збільшиться з 270 тис га до 370 тис га.

Після набуття чинності нещодавно ухваленого закону щодо запуску прозорої оренди державних с/г земель, ФДМУ планує виставити їх на відкриті аукціони на Prozorro.Продажі. Перші аукціони мають відбутися в 2024 році.

Серед інших підприємств, які Кабінет міністрів передав до сфери управління, – ДП "Нові технології дорожнього будівництва", ДП "Український метановий центр" тощо.

Також уряд визначив ФДМУ уповноваженим органом управління, що здійснює контроль за діяльністю державного об'єднання матеріально-технічних ресурсів "Укрпостачпреса", Української державної корпорації з будівництва метрополітенів і тунелів "Укрметротунельбуд", Української кооперативно-державної корпорації з агропромислового будівництва "Украгропромбуд".