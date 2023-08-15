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США ухвалили рішення про виділення Україні чергового пакета допомоги у сфері безпеки в розмірі $200 млн, ідеться в заяві для преси державного секретаря США Ентоні Блінкена, розміщеній на сайті Державного департаменту США в понеділок.

"Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти Україні, оскільки вона захищає свою територію і захищає свій народ. Цей пакет, який оцінюється в 200 мільйонів доларів і здійснюється з раніше санкціонованого президентського списання, передбачає боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, засоби захисту від бронетехніки та додаткове обладнання для розмінування", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Держдепі наголосили на намірі продовжувати підтримку України до завершення воєнних дій російською стороною та відведення нею своїх військ з української території.

У повідомленні зауважують, що РФ щодня вбиває мирних жителів України і руйнує цивільну інфраструктуру, збройним шляхом сприяє голоду і зниженню глобальної продовольчої безпеки, знищуючи цивільні порти України і зернову інфраструктуру. "Росія розпочала цю війну і могла закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши жорстокі атаки. Доки цього не станеться, Сполучені Штати і наші союзники та партнери будуть єдині з Україною стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Блінкен.

Пакет на суму $200 млн, виділений за процедурою Presidential Drawdown і покликаний посилити нашу протиповітряну оборону і можливості для контрнаступу, передбачає: додаткові зенітні ракети для ЗРК Patriot; додаткові ракети для РСЗВ HIMARS; артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм; танкові снаряди калібру 120 мм; протитанкові керовані ракети (TOW); ПТРК Javelin та інші протитанкові системи; засоби й системи для розмінування; 37 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки; 58 причепів для перевезення води; вибухові боєприпаси та системи для розмінування; понад 12 млн набоїв для стрілецької зброї та гранати; запасні частини, технічне обслуговування та інше обладнання.

 
ForUm

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