Польща планує створити військову частину в Чарні Білостоцькій Підляського воєводства, яка має стати навчальним центром для Першої піхотної дивізії Легіонів, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у суботу вдень, польща Польське радіо.

"Сьогодні ми бачимо, що відбувається за східним кордоном, Путін намагається відбудувати імперію - чи то була біла, червона, чи путінська Росія, вона однакова з погляду методів, які використовує, коли йдеться про агресію, тим самим ми посилюємо Військо Польське у відповідь на ці загрози", - сказав Блащак.

За його словами, перші солдати мають прибути туди наприкінці 2023 року.

Міністр нагадав, що нову військову частину вже створено на Підляшші в Кольо, а також незабаром з'являться в Граєві, Августові та Сем'ятичах.

"Усі ці підрозділи охоронятимуть безпеку Республіки Польщі та безпеку Підляського воєводства, тобто вони створені для того, щоб агресор не наважився зайти в Польщу, напасти на неї", - наголосив він.