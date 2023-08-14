також у роздiлiСвiт
Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю 15
Польща підтвердила перетин свого кордону білоруськими гелікоптерами 21
В найближчі дні світ чекає спека понад 40 градусів 41
МОК не планує запрошувати на Олімпіаду-2024 Росію та Білорусь 45
Абрамович оскаржує санкції ЄС 45
Турція змінила позицію щодо вступу Швеції в НАТО 34
Польща закриває кордони для вантажівок з Росії та Білорусі 40
Ердоган переміг на виборах і закликав об’єднатися 32
Експорт російської нафти в Індію вирос в десять разів 40
Президент Туреччини за три дні до виборів програє опоненту 36
Генсек НАТО вважає, що вторгнення Росії впливає на перспективи вторгнення Китаю на Тайвань 36
Президент Грузії хоче відновити візовий режим з Росією 42
Меркель захищає свою політику, що призвела до залежності від російського газу 46
Конгресмени США готують санкції проти угорських політичних діячів 39
США перевірить доступ до розвідданих після зливу секретних даних Пентагону 32
Прем'єр Польщі розкритикував позицію Макрона щодо євроавтономії 40
ISW: Політика русифікації шкодить самій Росії 27
Польща замовила 250 танків Abrams у США 44

Польща планує створити військову частину в Чарні Білостоцькій Підляського воєводства, яка має стати навчальним центром для Першої піхотної дивізії Легіонів, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у суботу вдень, польща Польське радіо.

"Сьогодні ми бачимо, що відбувається за східним кордоном, Путін намагається відбудувати імперію - чи то була біла, червона, чи путінська Росія, вона однакова з погляду методів, які використовує, коли йдеться про агресію, тим самим ми посилюємо Військо Польське у відповідь на ці загрози", - сказав Блащак.

За його словами, перші солдати мають прибути туди наприкінці 2023 року.

Міністр нагадав, що нову військову частину вже створено на Підляшші в Кольо, а також незабаром з'являться в Граєві, Августові та Сем'ятичах.

"Усі ці підрозділи охоронятимуть безпеку Республіки Польщі та безпеку Підляського воєводства, тобто вони створені для того, щоб агресор не наважився зайти в Польщу, напасти на неї", - наголосив він.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0