також у роздiлiПолiтика
Німеччина може скоро оголосити про передання Україні крилатих ракет Taurus
Зеленський мав закриту розмову з воєнним керівництвом Великої Британії
Спільника нардепа Гунька теж заарештували
Білий дім не бачить зменшення підтримки військової допомоги Україні американцями 17
САП завершила розслідування у справі колишнього міністра інфраструктури 12
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги 16
Нардепа Гунька, викритого на хабарі, взяли під варту 18
Кабмін затвердив розмір виплат для військовослужбовців 169
Хасидів закликають не їхати в Україну на Рош га-Шана 19
Шмигаль: Зима буде складною, але маємо вистояти 19
Кабмін готує санкції проти російського енергосектору 12
РНБО: Заколот Пригожина був погоджений з Путіним 15
Україна не дасть згоду на зміну "формули миру" Зеленського 19
МЗС не підтверджує, що в Україну не повертається половина дипломатів 14
Настоятеля Києво-Печерської лаври випустили під заставу 33 мільйони 18
Залужний поговорив з Міллі про ситуацію на фронті 19
В Україну повернулись 22 воїни з полону 20
МВС не планує забороняти чоловікам виїзд за кордон після війни 13

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що проводити вибори в країні в умовах війни в несправедливий спосіб ніхто не дозволить.

"Держава має забезпечити всім без винятку громадянам участь у виборчому процесі. Мені складно уявити, як голосуватимуть хлопці, які на сьогодні перебувають біля Бахмута, які перебувають на сьогодні на інших ділянках фронту. Як це фізично зробити? А якщо вони не голосуватимуть, тоді це несправедливо. Вони захищають нашу країну. От вони мають кинути і кудись іти голосувати, чи як? Хто собі як це уявляє?" - заявив він в інтерв'ю "Українській правді".

"А ті громадяни, які перебувають наразі за межами нашої країни, які тимчасово виїхали через те, що божевільний сусід стріляє і є небезпека для життя, то як це зробити?" - додав Данілов.

За словами секретаря РНБО, "тут багато виникає запитань, на які треба давати відповіді".

"Тому що, якщо хтось вважає, що вибори можна провести в несправедливий спосіб, то ще раз нагадую - ми наразі за цю справедливість воюємо. Ніхто не дозволить нікому проводити вибори в несправедливий спосіб", - наголосив він.

Коментуючи слова голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про те, що Конституція не забороняє проведення виборів в умовах війни, Данілов заявив, що "потрібно дуже уважно подивитися на те, за яких умов Конституцію ухвалювали 1996 року".

"У той час вплив росіян на комуністів, на соціалістів і багатьох інших людей у Верховній Раді був величезним. Тоді цілу добу ухвалювали цю Конституцію. Вдень часу не вистачило - вночі ухвалювали, що, на мою думку, абсолютно некоректно, коли вночі ухвалюється Конституція. Вночі потрібно точно не Конституцію ухвалювати. А потім ми маємо такі от наслідки цих речей", - сказав він.

Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 29 жовтня 2023 року. Однак у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням їх дату перенесено на невизначений термін.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0