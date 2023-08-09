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Голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко повідомив, що ракетний удар РФ по Запоріжжю в середу зруйнував храм і торговельні точки в Шевченківському районі.

"Сьогодні російські терористичні війська завдали чергового ракетного удару по мирному Запоріжжю. "Надточною" зброєю зруйновано храм та торговельні точки у Шевченківському районі. Наразі відомо про трьох загиблих цивільних людей, медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю.

 
ForUm

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