Голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко повідомив, що ракетний удар РФ по Запоріжжю в середу зруйнував храм і торговельні точки в Шевченківському районі.

"Сьогодні російські терористичні війська завдали чергового ракетного удару по мирному Запоріжжю. "Надточною" зброєю зруйновано храм та торговельні точки у Шевченківському районі. Наразі відомо про трьох загиблих цивільних людей, медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю.