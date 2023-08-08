Кухня — сердце дома, и ее оснащение играет ключевую роль в создании комфортной и функциональной среды. Рациональным приобретением станут встроенные варочные поверхности, которые доступны в трех основных вариациях: газовые, электрические, индукционные. Обзор полезных функций, которые присутствуют в современных моделях, поможет заказать актуальную бытовую технику, оборудованную всем необходимым.

Преимущества индукционных варочных поверхностей

Главные плюсы этой техники — эффективность и безопасность. Панели работают за счет индукционного нагрева, который передает тепло непосредственно на посуду, а не на саму поверхность, что исключает вероятность получения ожога. Если нужен многофункциональный вариант, то отличным решением станет варочная поверхность Samsung — производитель активно внедряет полезные функции, в числе которых:

защита от детей;

звуковой сигнал;

распознавание посуды;

турборежим;

индикатор остаточного тепла.

Это базовый набор, который делает использование панели действительно комфортным. А точность управления температурой за счет специальных сенсоров позволяет воплотить даже нестандартные рецепты.

Дополнительные функции варочных поверхностей

Помимо основного перечня в современных панелях могут быть задействованы и другие опции, которые будут актуальны для приготовления кулинарных шедевров.

Сенсорное управление

Инновационная технология, которая позволяет переключать температуру легким касанием пальца. Это дает возможность задать точные показатели: время, режим, активацию быстрого разогрева или задержки старта.

Автоматическое распознавание посуды

Зона варки способна трансформироваться, исходя из размера используемых кастрюль и сковородок. За счет этого тепловое воздействие распределяется равномерно и продукты не пригорают, сохраняя свою сочность.

Запись в память и программатор

Сохранение настроек температуры и времени для каждой из конфорок. Это удобно для тех, кто часто готовит одни и те же блюда, либо в семьях с детьми, которые самостоятельно разогревают себе пищу.

Программатор имеет схожий принцип, но его задача — отключить агрегат по истечении установленного времени. Это позволит не забыть о готовящейся пище и предотвратить возгорание.

Защита от перелива

Функция защиты от перелива позволяет избежать заливания варочной поверхности. Если жидкость попадает на элементы управления, то панель будет автоматически заблокирована, что предотвратит возможную поломку.

Технология Power Management

Минимизировать потребление электроэнергии позволит варочная панель Bosch, которая дополнена экономичным режимом. Если поверхность бездействует определенное время, но при этом подключена к сети, то она потребляет минимум электричества. Непосредственно при подключении устройства можно ограничить и потребление мощности, что актуально для зданий старой постройки.

Функция Stop&GO

Удобно, если нужно срочно прервать процесс готовки. Всего одно нажатие, чтобы выключить все конфорки, но сохранить настройки температуры и мощности. А в дальнейшем вновь вернуться к приготовлению пищи, одновременно запустив все элементы варочной поверхности.