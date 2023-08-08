також у роздiлiЕкономіка
Нацбанк погіршив прогноз дефіциту бюджету 18
Кабмін виділив гроші на подолання наслідків знищення Каховської ГЕС 17
В Мінагрополітики поліпшили прогноз урожаю 33
Україна планує позичити $1,5 млрд у Світового банку 34
Шмигаль розповів, скільки мільярдів допомоги надали Україні в цьому році 33
Депутати планують скасувати право постійного користування сільськогосподарськими землями 39
Стало відомо, коли сповільниться зростання цін на пальне 44
Держстат: рівень інфляції в червні прискорився 25
Стало відомо, коли в Україні будуть зміни в пенсійній системі 37
НБУ: Міжнародні резерви України сягнули майже $39 млрд 56
Кабмін обіцяє, що дефіциту пального в Україні не буде 43
В Мінекономіки прогнозують здорожчання бензину на 7-8 грн 42
На спотовому ринку електроенергії Україна вибилась в лідери за ціною 39
МВФ визначився з черговим траншем для України 37
Експерти прогнозують зростання ціни на бензин на 7-8 гривень 44
ЄС розгляне новий великий пакет допомоги для України 393
Україна поставили собі за мету збільшити ВВП до $1 трлн. за 10 років 30
НБУ не буде збирати дані про всі платежі фізосіб 33

Міжнародні резерви України на 1 серпня становили 41,72 мільярда доларів та вдруге поспіль оновили рекорд за історію незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За минулий місяць резерви зросли на 6,9% – з 39,03 млрд доларів на початку липня.

"Упродовж липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – йдеться в повідомленні.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 4,68 млрд дол:

  • 1,66 млрд дол – макрофінансова допомога від ЄС;
  • 1,5 млрд дол – пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;
  • 1,3 млрд дол – грантові кошти через трастовий фонд Світового банку;
  • 227,3 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 394,6 млн дол. Також на динаміку резервів вплинули операції регулятора на валютному ринку. Так, у липні НБУ продав на валютному ринку 1,87 млрд дол та викупив до резервів – 12,9 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 1,86 млрд дол. 

"Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", – зазначили в Національному банку.

Крім цього, у липні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 266 млн дол.

Загалом поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

11