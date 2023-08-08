Міжнародні резерви України на 1 серпня становили 41,72 мільярда доларів та вдруге поспіль оновили рекорд за історію незалежності України.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
За минулий місяць резерви зросли на 6,9% – з 39,03 млрд доларів на початку липня.
"Упродовж липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – йдеться в повідомленні.
На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 4,68 млрд дол:
- 1,66 млрд дол – макрофінансова допомога від ЄС;
- 1,5 млрд дол – пільговий кредит під гарантії Уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку;
- 1,3 млрд дол – грантові кошти через трастовий фонд Світового банку;
- 227,3 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 394,6 млн дол. Також на динаміку резервів вплинули операції регулятора на валютному ринку. Так, у липні НБУ продав на валютному ринку 1,87 млрд дол та викупив до резервів – 12,9 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 1,86 млрд дол.
"Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", – зазначили в Національному банку.
Крім цього, у липні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 266 млн дол.
Загалом поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом