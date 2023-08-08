Одеська ОВА видала розпорядження до 10 серпня підготувати пляжі для відкриття пляжного сезону.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram.

"Станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам, - написав він. - Підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі. … До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі".

Він уточнив, що пляжі мають бути обладнані захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та наявними поблизу укриттями