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Отримання компенсації по програмі "єВідновлення" вже погодили 6 тисячам заявників, вони отримують виплати на 463 мільйони гривень загалом.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков на конференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Уже є перші результати: майже 33 тис. заявок, схвалено близько 6 тис., майже півмільярда гривень нарахували. Люди роблять ремонти та механізм працює", – розповів міністр.

Зокрема,  у Києві подано 740 заявок на отримання допомоги, з них узгоджено – 344, у Бучі – 877 всього та 491 оброблена заявка, в Ізюмі – 1227 та 519 відповідно, у Херсоні – 1055 та 136.

За даними Мінвідновлення, у "Дії" зареєстровано 487 тисяч повідомлень про пошкодження або руйнування майна. 
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