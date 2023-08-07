На кордоні Бєлгородської області РФ та Сумської області України відновив роботу пункт пропуску Колотилівка — Покровка, через який українці можуть повернутися з окупованих територій. У ДПСУ пояснили, що Україна пропускає своїх громадян на батьківщину у всіх зачинених пунктах пропуску з РФ.

Про це повідомили в Мінреінтеграції, а також Державна прикордонна служба у коментарі УП.

Дослівно Мінреінтеграції: "Українці, які евакуйовуються з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску Колотилівка (РФ) — Покровка (Україна).

Від вчорашнього дня пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей знову відновив свою роботу".

Зазначається, що на українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України.

Охочі евакуюватися із Сумської області можуть також скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ.

На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.