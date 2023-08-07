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За цей тиждень росіяни застосували проти України 65 ракет різного типу, а також 178 ударних дронів, із них 87 "Шахедів".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

"Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "Шахедів". Суттєву частину вдалося збити", - розповів він. 

Зеленський наголосив, що саме в українському небі Україна та партнери можуть довести, що терор програє.

"Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них", - підкреслив президент.

"Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит згодом гарантуватиме безпеку всієї Європи", - сказав Зеленський.
ForUm

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