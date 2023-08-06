також у роздiлiНадзвичайні події
В Енергодарі окупанти примушують працівників ЗАЕС отримувати російські паспорти 18
За добу окупанти запустили по Україні 15 "шахедів" 14
За добу вдалось ліквідувати 640 окупантів 20
СБУ провела спецоперацію в Новоросійську. Пошкоджено великий десантний корабель 36
ВСУ очікує провокацій від корабельного угруповання в Чорному морі 18
Окупанти пошкодили обстрілом 40 тисяч тон зерна 22
У Кривому Розі понад 80 постраждалих від ракетного удару 29
Російські діверсанти вночі намагались перетнути кордон у Чернігівській області 28
Російські окупанти зазнають великих втрат у Луганській області 23
В Дніпрі від обстрілів постраждали чотири житлові будинки та 7 авто 29
За добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів 25
Британська розвідка повідомила про активізацію боїв на двох ділянках 19
В Криму вибухнув склад окупантів 25
В ISW не вірять, що Росія зможе блокувати Чорне море 23
За останні дні окупанти пошкодили та частково знищили 26 об'єктів портової інфраструктури 19
Сили ППО в середу збили 36 повітряних цілей 24
Сили оборони ліквідували за добу 460 окупантів 26
На Закарпатті обвалился міст з вантажівкою і легковим авто 32

Сили оборони завдали ударів по Генічеському і Чонгарському автомобільних мостах, повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ в неділю ввечері.

"Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів - Чонгарський і Генічеський автомобільні мости", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Раніше ЗМІ повідомляли про пошкодження Генічеського та Чонгарського автомобільних мостів.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

12