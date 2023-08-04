В тимчасово окупованому Енергодарі загарбники примушують працівників ЗАЕС отримувати російські паспорти.

Про це повідомляє Генштаб.

"У тимчасово захопленому російськими військами Енергодарі, для продовження роботи на Запорізькій АЕС, окупанти змушують персонал станції оформляти російські паспорти, погрожуючи репресіями", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, у місті окупаційні війська РФ проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в помешканнях.

Перевіряють паспорти, телефони. Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то документ знищують і змушують оформляти російський.

Крім того, окупанти примушують змінювати й інші документи: посвідчення водія, папери на рухоме та нерухоме майно.