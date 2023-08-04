Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська, надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Про це повідомили джерела УП в СБУ

"На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу", - йдеться в повідомлені.

Джерела в Службі безпеки зазначають, що спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. "Тож усі заяви росіян про "відбиту атаку" - фейк", - підкреслив він.