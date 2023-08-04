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Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю, повідомив перший заступник командувача Генерального командування Збройних сил Польщі генерал Марек Соколовський у четвер.

"Що стосується авіаційної частини, то в середу було здійснено перегрупування вертольотів зі складу 1 авіаційної бригади та 25 повітряної кавалерійської бригади. Сьогодні вже проведено попередню розвідку місць їхньої дислокації. Проведено технічні брифінги у сфері авіації", - сказав Соколовський, слова якого наводить телеканал TVP Info.

Польський воєначальник додав, що "відповідно до наказу міністра (міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака - ІФ-У) вертольоти базуватимуться у двох місцях у режимі негайного реагування на випадок виникнення тривожних ситуацій на кордоні".

"Вертольоти озброєні та готові до бою. Ними керують досвідчені пілоти з повними льотними правами, є пілоти, які застосовували зі мною бортове озброєння і ракети в Афганістані та Іраку. Якщо станеться щось тривожне, вони без вагань застосують зброю", - наголосив він.
ForUm

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