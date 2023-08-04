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Минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БПЛА типу "Shahed" по Україні, нашою протиповітряною обороною всі 15 ворожих дронів було знищено, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні в п'ятницю.

"Також ворог завдав 1 ракетного, 57 авіаційних ударів і здійснив 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

За даними Генштабу, є постраждалі серед цивільного населення.

Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
ForUm

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