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У ніч на 2 серпня окупанти атакували іранськими дронами інфраструктуру портів Дунайського кластера. Унаслідок російського обстрілу пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebok.

"Росіяни завдали ударів по складах та елеваторах з зерном – пошкоджено майже 40 тис. тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль", – йдеться в повідомленні.

За словами Кубракова, найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства – ключового українського вантажоперевізника на Дунаї.
ForUm

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