На подолання наслідків знищення росіянами Каховської ГЕС з державного бюджету спрямували 4,3 мільярда гривень.

Про це в коментарі ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

Комітет на засіданні в середу, 2 серпня, погодив виділення із фонду ліквідації наслідків збройної агресії для Миколаївської обласної військової адміністрації 341,8 млн грн.

Ці кошти спрямують на компенсації за пошкоджене та зруйноване житло, відновлення пошкоджених об’єктів та нове будівництво.

Раніше на аналогічні потреби виділено 980,9 млн грн для Херсонської ОВА.

Підласа зазначила, що через підрив Каховської гідроелектростанції із фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже виділено понад 2,8 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн направлено на реалізацію експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Додатково із резервного фонду держбюджету через знищення Каховської гідроелектростанції виділено понад 1,5 млрд грн. З яких майже 966 млн грн - для забезпечення питною водою населення в регіонах, де виникли проблеми із сталим водозабезпеченням, та 565 млн грн - для надання матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню.

Відтак загалом на подолання наслідків знищення Каховської гідроелектростанції з державного бюджету у 2023 році вже направлено понад 4,3 млрд грн.