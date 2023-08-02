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Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру військовому комісару одного з районів Закарпаття, який змушував солдатів виконувати будівельні роботи в його маєтку.

"Працівники ДБР виявили, що військовий комісар одного з районів на Закарпатті, які народився та навчався на території РФ, змушував умотивованих і патріотичних підлеглих будувати йому маєток", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що солдати замість служби виконували будівельні роботи в маєтку фігуранта з початку березня 2023 року за наказом начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки.

У вівторок, 1 серпня, співробітники ДБР провели обшуки на місці будівництва, в будинку та в робочому кабінеті підозрюваного. Правоохоронці виявили на будівництві трьох солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони дають свідчення слідству.

Крім цього, під час обшуків правоохоронці вилучили $3,5 тис., а також атрибутику країни-агресора (монети, документи про здобуття освіти в Росії), одяг з емблемами СРСР і РФ, посвідчення офіцера МО СРСР, значки, кокарди та георгіївську стрічку.
ForUm

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