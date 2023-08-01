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Міністерство національної оборони Польщі у вівторок увечері підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили польський повітряний простір.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства

Міноборони Польщі стверджує, що польський повітряний простір порушили гелікоптери, які здійснювали навчання поблизу кордону – про ці навчання Мінськ попередньо інформував Варшаву.

"Перетин кордону відбувся в районі міста Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнило його виявлення радіолокаційними системами. Тому сьогодні вранці Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило в комюніке, що польські радіолокаційні системи не зафіксували порушення польського повітряного простору", – пояснили у відомстві.

У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості солдатів на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.

Також Польща поінформувала про інцидент НАТО й вирішила викликати до МЗС тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснення інциденту.

"Нагадаємо, що останнім часом Росія та Білорусь активізували свої гібридні дії проти Польщі. З огляду на можливі подальші провокації закликаємо до відповідального поширення та коментування інформації, яка може бути використана російським та білоруським режимами", – підсумовується в заяві.
ForUm

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