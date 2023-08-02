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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що руйнування таких незаконних споруд, як Кримський міст, триватимуть доти, доки вся територія України не буде деокупована.

"Ми вже не раз чули, що ця незаконна споруда (Кримський міст - ред.) "захищена" і охороняється всіма силами й засобами. Проте вже двічі відбувалися інциденти, ексцеси, "бавовна", кара Божа, які спричиняли руйнування цієї незаконної споруди", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він зазначив, що ці руйнування спричиняли ускладнення в логістиці та переміщенні військової техніки російських окупантів.

"Це означає, що такі ексцеси цілком логічно триватимуть і в майбутньому, до того періоду, доки українська територія не буде деокупованою, а незаконні споруди, включно з цією, яку вони називають "Кримський міст", не буде демонтовано", - наголосив представник української розвідки.

Говорячи також про повторювані атаки безпілотників на території РФ, він наголосив, що це трапилося, бо "путінська Росія напала на Україну і розв'язала геноцидну війну проти українців".

"Саме це є причиною всіх інших неприємностей, з якими останнім часом стикається путінська економіка, інфраструктура, рашистська територія, і все, що на ній знаходиться, пов'язано з війною проти України. І це триватиме, доки рашисти не залишать територію України і не відновлять український суверенітет станом на 1991 рік", - наголосив Юсов.
ForUm

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