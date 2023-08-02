У центрах комплектації у різних регіонах країни проходять близько 100 обшуків, сказав в ефірі телемарафону у вівторок секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"На Ставці президент нашої країни порушив питання про роботу центрів комплектації. Було рішення Ставки, на підставі якої було вжито відповідних дій", - сказав він.

За словами Данілова, "ми отримали звіт першого заступника міністра оборони генерала Павлюка. 11 областей сьогодні перебувають у зоні особливої уваги цієї групи, особливої уваги правоохоронців".

"Зараз тривають 100 обшуків у різних містах, пов'язаних саме з центрами комплектації, які, на превеликий жаль, невідповідним способом займалися речами, якими під час війни не потрібно точно займатися", - сказав Данілов.