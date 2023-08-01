також у роздiлiНадзвичайні події
Російські діверсанти вночі намагались перетнути кордон у Чернігівській області 15
Російські окупанти зазнають великих втрат у Луганській області 20
В Дніпрі від обстрілів постраждали чотири житлові будинки та 7 авто 24
За добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів 22
Британська розвідка повідомила про активізацію боїв на двох ділянках 16
В Криму вибухнув склад окупантів 23
В ISW не вірять, що Росія зможе блокувати Чорне море 21
За останні дні окупанти пошкодили та частково знищили 26 об'єктів портової інфраструктури 18
Сили ППО в середу збили 36 повітряних цілей 22
Сили оборони ліквідували за добу 460 окупантів 23
На Закарпатті обвалился міст з вантажівкою і легковим авто 28
ГУР: Росія почала вивчати стан енергетичної інфраструктури України 150
Окупанти пошкодили 25 пам'яток архітектури в Одесі 24
Росія шаленим обстрілом пошкодила в Одесі понад 40 будівель 52
Міноборони попереджає про заборону судноплавства у північно-східный частины Чорного моря 28
Сирський повідомив, коли почнуть використовувати касетні боєприпаси 29
Україна активно облаштовує мінні поля на північному кордоні 45
ЗСУ продовжують рух на мелітопольському і бердянському напрямках 38

У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку, зокрема семеро дітей, госпіталізовано 19 поранених, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок уранці.

"Вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку. Серед них 7 дітей. У лікарнях залишаються 19 осіб. Усі середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі.

Водночас мер Кривого Рогу Олександр Вілкул написав у своєму телеграм-каналі, що "у лікарнях міста перебувають 19 поранених, з них 2 дітей – їм надається вся необхідна допомога".

За його словами, загальна кількість постраждалих зросла до 81-го.

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу вранці у понеділок у Кривому Розі дві ракети влучили у навчальний заклад та житловий будинок.

У вівторок, 1 серпня, у Кривому Розі оголошено жалобу.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

15