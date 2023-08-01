Російські диверсанти вночі намагалися перетнути кордон у Чернігівській області, українські прикордонники відкрили вогонь і змусили відійти назад, повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв у вівторок уранці.

"Минулої ночі на Північному напрямку, в межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Наєва, чотири озброєні особи були помічені прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів. За рішенням старшого наглядового посту по ворогу було відкрито вогонь на ураження, що змусило його відійти назад.

"За сигналом тривоги до місця пригоди висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України", - поінформував командувач.

Він наголосив, що "ворог укотре зазнав втрат і не досягнув поставленої мети".