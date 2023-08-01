Дерматокосметика - це косметичні засоби, які поєднують в собі функціонал декоративної косметики з лікувальною дією. Саме ця особливість робить їх дуже популярними серед власників різних типів шкіри з різними особливостями та захворюваннями. Бренд Vichy виробник дерматокосметики, ефективність та безпека якої доведена не тільки в лабораторних умовах, але й підтверджена мільйонами жінок по всьому світу. Він виготовляє догляд за шкірою обличчя та тіла, догляд за волоссям, декоративну косметику для власників чутливої, проблемної шкіри.

Переваги та недоліки дерматокосметики

Серед переваг використання дерматокосметики можна виділити:

формули містять спеціальні активні речовини з доказовою дією, які є необхідними для забезпечення потреб різних типів шкіри;

здатність проникати в глибокі шари епідермісу та діяти зсередини;

ідеальне поєднання доглядових компонентів з декоративними властивостями (якщо йде мова про тональний крем, туш, пудру);

відсутність у складі барвників, консервантів, штучних ароматизаторів, які можуть викликати реакцію чутливої шкіри;

доказана відсутність побічних реакцій у людей з гіперчутливою шкірою (підтверджується в лабораторних умовах, а також на людях, котрі мають чутливу шкіру та добровільно погодились протестувати засіб до виходу на ринок);

підходить для шкіри з атопічним дерматитом, акне та іншими захворюваннями шкіри;

над створенням формул працюють безліч спеціалістів, серед яких дерматологи, трихологи, косметологи, хіміки;

засоби мають виключно діючу концентрацію активних речовин (самі компоненти можуть бути такі ж, як і в засобах з мас-маркету, проте концентрація та допоміжні речовини будуть іншими та забезпечуватимуть реальний результат).

Іноді недоліком дерматокосметики називають високу ціну в порівнянні з косметичними засобами мас-маркету. Проте, якщо брати уваги ефект, рівень безпеки, склад та вплив на шкіру - то стає зрозумілим, чому люди готові платити за ці засоби більше.

Як підібрати продукти з категорії дерматокосметики для себе

Дерматокосметика підходить кожному, хто має певні проблеми чи особливості шкіри, через які вона потребує особливого догляду. Перед покупкою та початком використання таких засобів потрібна консультація фахівця: косметолога, дерматолога чи трихолога. Однак, якщо можливості звернутись до спеціалістів немає - тоді потрібно орієнтуватись на інформацію, вказану на етикетці засобів.

Важливо, щоб косметика підходила під тим шкіри та забезпечувала її потреби. Також потрібно звертати увагу на наявність вікових обмежень, застереження щодо можливих побічних реакцій.

Ну і звичайно важливу роль відіграє виробник. При виборі дерматокосметики потрібно купляти засоби лише перевірених брендів, наприклад, Vichy, це гарантуватиме безпечний склад та ефективність. Краще відмовитись від покупки засобів від маловідомих виробників, вони не завжди мають достатньо можливостей для проведення різносторонніх досліджень в лабораторних умовах та нерідко використовують непродумані та неефективні формули.



