також у роздiлiПолiтика
Кабмін: Кошти на підготовку енергетики до зими є 17
Папа Римський закликав "братів" із Росії відновити зернову угоду 19
НАТО збирається побудувати в Польщі великий логістичний центр 23
Шмигаль розповів про посилення оборони та безпеки 23
Мінцифра Федорова бере гроші в російського бізнесмена зі списку СНБО 21
В Одесу прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків від окупантів 21
Як міністр Федоров дає другу з Росії заробляти на українцях 38
Італія визнала Голодомор геноцидом українського народу 16
Зеленський радить окупантам прибратись із Криму, поки працює мост 22
Українським спортсменам дозволили брати участь в змаганнях з росіянами за однієї умови 47
Колишнього нардепа звинуватили в держзраді 28
Комітет ВР не підтримав відставку Ткаченка з посади міністра 18
В Раді нарешті вирішили повернути електронне декларування чиновників і депутатів 27
В ДБР взялись за нардепа Арістова, який відпочив на Мальдівах 57
Посол США прокоментувала атаки окупантів на порти та зерносховища 23
Резніков каже, що контрнаступ йде за планом 14
ЄС готується збільшити виробництво боєприпасів 23
Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard 16

Президент Володимир Зеленський закликав місцеву владу витрачати бюджетні кошти в першу чергу на потреби оборони України.

Про це Зеленський заявив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську

"Що стосується бюджетних витрат. Українські воїни, весь наш народ мають відчувати, що українські громади вважають оборону саме першим пріоритетом… - наголосив Зеленський. - Бюджетні витрати повинні відображати саме таке пріоритетне розуміння завдань. Хай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, зараз точно не час для заміни бруківки. Ми бруківкою ворога не виженемо з нашої держави".

"Тому, вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні, - вважає президент. - Також варто шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Можна говорити з донорами".

Зеленський закликав місцеву владу допомагати військовим, прифронтовим регіонам, волонтерам, а також допомагати в лікуванні й реабілітації цивільних, які зазнали поранень.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

15