Російські окупанти на тлі успішного контрнаступу ЗСУ зазнають великих втрат у Луганській області і фізично не встигають вивозити загиблих із місцевих моргів, повідомляє Генеральний штаб України.

"Зокрема, у Сватовому Луганської області територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх уже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах", - ідеться в повідомленні.

Водночас, згідно з повідомленням вечірнього зведення українського Генштабу, у місті Старобільськ загарбники примусово перемістили частину цивільного медичного персоналу з місцевих медустанов до так званих військових шпиталів для надання медичної допомоги пораненим окупантам.

"Унаслідок чого місцеві літні люди скаржаться на відсутність можливості отримати хоч якесь лікування", - наголосили в Генштабі.