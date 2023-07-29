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Останні дві доби на півдні України спостерігається активізація бойових дій на двох ділянках фронту.

Про це йдеться в розвідувальному огляд Міноборони Британії від 29 липня, пише "Європейська правда". 

Повідомляється, що на південь від Оріхова бойові дії зосереджені біля села Роботине, в зоні відповідальності 58-ї загальновійськової армії Росії.

"У вісімдесяти кілометрах на схід українські війська розгромили підрозділи 247-го гвардійського десантно-штурмового полку Повітряно-десантних військ Збройних сил Росії і захопили село Старомайорське".

Тим часом, як зазначається, на півночі інші підрозділи повітряно-десантних військ РФ продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної, але не досягли значних успіхів.
ForUm

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