Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення змінити регламент після інциденту з українкою Ольгою Харлан у частині обов'язкового рукостискання.
Про це пише La Repubblica
FIE на конференції оголосила, що через скандал у четвер традиційне рукостискання після закінчення поєдинків буде дозволено замінювати привітанням на відстані.
Воно дозволить українцям не підходити до росіян, навіть якщо ті змагаються в "нейтральному" статусі.
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