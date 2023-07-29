Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення змінити регламент після інциденту з українкою Ольгою Харлан у частині обов'язкового рукостискання.

Про це пише La Repubblica

FIE на конференції оголосила, що через скандал у четвер традиційне рукостискання після закінчення поєдинків буде дозволено замінювати привітанням на відстані.

Воно дозволить українцям не підходити до росіян, навіть якщо ті змагаються в "нейтральному" статусі.