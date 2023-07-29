Окрім атакованих адмінбудівель і багатоповерхівки в Дніпрі зачепило ще 4 житлові будинки навколо, 3 адміністративні будівлі та 7 автомобілів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу вранці.

"Крім атакованих адмінбудівель і багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші - двоповерхові. Зачепило і 3 адміністративні будівлі та 7 автомобілів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За його словами, кількість постраждалих не змінилася - 9 осіб, серед яких двоє дітей.

Як повідомив Лисак, пошуково-рятувальні роботи було закінчено після третьої ночі, і до справи взялися комунальники.

Крім того, голова ОВА інформував, що після ударів по Дніпру, вночі ворог продовжив свій терор і бив по Нікопольщині.

"З важкої артилерії вдарив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки з'ясовуються. Але головне - місцеві жителі цілі", - додав очільник Дніпропетровщини.