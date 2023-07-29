Сили оборони за добу знищили 390 окупантів, 11 артилерійських систем, 1 танк, 6 бронемашин, 8 од. автомобільного та спецтранспорту противника, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 245220 (+390) осіб ліквідовано, танків - 4191 (+1) од, бойових броньованих машин - 8167 (+6) од, артилерійських систем - 4786 (+11) од, РСЗВ - 698 (+0) од, засоби ППО - 458 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 311 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4007 (+0), крилаті ракети - 1347 (+0), кораблі/катери/ - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7247 (+7) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 710 (+1)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.