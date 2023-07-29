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Кабінет міністрів України має намір сконцентрувати зусилля на питаннях посилення оборони та безпеки, розвитку людського капіталу, інтеграції до ринків ЄС і низки інших питань у межах програми ЄС Ukraine Facility, що передбачає фінансування в розмірі EUR50 млрд, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна буде членом ЄС і НАТО. Для цього попри повномасштабну війну, продовжуємо впроваджувати реформи, які сприятимуть трансформації нашої країни та покращенню умов життя українців. Разом з урядовою командою скоординували наші кроки з реалізації змін і реформ у рамках програми Європейського Союзу Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро протягом 4 років", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в суботу.

"Ключові напрями роботи, на яких зосереджено уряд: посилення оборони та безпеки країни, цифровізація, інтеграція в європейські ринки, нові підходи у ветеранській та соціальній політиці, розвиток людського капіталу, енергетична незалежність. Наскрізними в модернізації нашої країни є також безпека, енергоефективність, екологічність та безбар'єрність. Ці параметри стануть обов'язковими під час відновлення України та реалізації всіх майбутніх проєктів", - додав очільник українського уряду.

Шмигаль зазначив, що ці зміни наближають Україну до перемоги, вступу до Європейського Союзу та НАТО.
ForUm

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